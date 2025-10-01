Россиянка выкинула новорожденного ребенка в окно из-за плача

В Ярославской области осудят женщину, выкинувшую ребенка из окна

В Ярославской области осудят женщину, выкинувшую ребенка из окна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Россиянка обвиняется по статье 105 («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ.

По данным следствия, в июне 2002 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения находилась в квартире на улице Моторостроителей в Тутаеве, где на почве возникшей неприязни к месячному сыну из-за его крика и плача выбросила его в окно. Пострадавший упал с десятиметровой высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Было возбуждено уголовное дело, но сразу установить вину причастного к расправе не удалось. Предварительное следствие было приостановлено.

В 2025 году следователи и криминалисты СК совместно оперативными сотрудниками МВД смогли установить новые обстоятельства произошедшего и преступление удалось раскрыть. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

