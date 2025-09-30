Силовые структуры
13:29, 30 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин в отделении банка напал с ножом на свою начальницу

В Москве задержали в банке мужчину, ударившего свою начальницу ножом
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве задержали в банке мужчину, ударившего свою начальницу ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в отделении банка на улице Автозаводской один из сотрудников нанес ножевое ранение своей начальнице. Полученное ею ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Злоумышленник задержан. Он будет доставлен в Следственный комитет на допрос.

Следователи и криминалисты СК работают на месте и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что расправившийся с любовником своей девушки россиянин избежал заключения.

