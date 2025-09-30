Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:06, 30 сентября 2025Силовые структуры

Расправившийся с любовником своей девушки россиянин избежал заключения

В Москве суд отправил на лечение мужчину, зарезавшего любовника своей девушки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве суд отправил на лечение мужчину, расправившего с любовником своей девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он обвиняется по статьям 105 («Убийство»), 30, 105 («Покушение на убийство двух и более лиц»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

По данным следствия, 29 мая 2024 года 27-летний мужчина пришел в квартиру на Хорошевском шоссе и застал свою 23-летнюю девушку с другим. На почве ревности он нанес 40-летнему мужчине удары ножом, которые оказались несовместимы с жизнью. После чего в ходе продолжившегося конфликта на улице нанес бывшей девушке телесные повреждения.

Увидев прибывших на место сотрудников полиции, мужчина забежал в магазин и напал на женщину-продавца. Двух пострадавших доставили в больницу. При задержании злоумышленник оказал сопротивление полицейским и ударил одного из них ножом в плечо. При этом сам он тоже получил ранение и был доставлен в медицинское учреждение.

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. И это в момент совершения преступления лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Суд направил обвиняемого на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Ранее сообщалось, что работа российских следователей на месте нападения в техникуме попала на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о «12 часах ужаса» из-за ударов ВС России

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    В России захотели возобновить авиасообщение с популярной страной Азии

    Задержание спящего наркоторговца в Подмосковье попало на видео

    В Польше задержали украинца Владимира З.

    В Кремле ответили на заявление о желании жителей Одессы и Николаева войти в состав России

    Выявлен способствующий долголетию рацион питания

    Дочь авторитета Цапка протаранила на Mercedes частный дом

    Россияне бросились скупать один вид машин

    В ВСУ рассказали о стремительном наступлении российских войск в Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости