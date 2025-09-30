Расправившийся с любовником своей девушки россиянин избежал заключения

В Москве суд отправил на лечение мужчину, зарезавшего любовника своей девушки

В Москве суд отправил на лечение мужчину, расправившего с любовником своей девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он обвиняется по статьям 105 («Убийство»), 30, 105 («Покушение на убийство двух и более лиц»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

По данным следствия, 29 мая 2024 года 27-летний мужчина пришел в квартиру на Хорошевском шоссе и застал свою 23-летнюю девушку с другим. На почве ревности он нанес 40-летнему мужчине удары ножом, которые оказались несовместимы с жизнью. После чего в ходе продолжившегося конфликта на улице нанес бывшей девушке телесные повреждения.

Увидев прибывших на место сотрудников полиции, мужчина забежал в магазин и напал на женщину-продавца. Двух пострадавших доставили в больницу. При задержании злоумышленник оказал сопротивление полицейским и ударил одного из них ножом в плечо. При этом сам он тоже получил ранение и был доставлен в медицинское учреждение.

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. И это в момент совершения преступления лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Суд направил обвиняемого на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

