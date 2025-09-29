Работа российских следователей на месте нападения в техникуме попала на видео

В Архангельске на видео попала работа следователей в техникуме после нападения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 105 («Покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений») УК РФ.

На кадрах видно, как следователи заходят в здание колледжа, а затем проводят осмотр места происшествия в кабинете. В коридоре берут образцы материалов с пола, где были обнаружены следы.

По данным следствия, 29 сентября подозреваемый из хулиганских побуждений напал на преподавателей техникума. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Подозреваемый задержан. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что напавшего на преподавателей бывшего студента российского техникума задержали.