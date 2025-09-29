Напавшего на преподавателей бывшего студента российского техникума задержали

В Архангельске задержали экс-студента, напавшего на преподавателей

В Архангельске задержали экс-студента, напавшего на преподавателей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Против него возбуждено дело по статье о покушении на двух и более человек.

По данным канала, 18-летний юноша в маске и перчатках ворвался с ножом в Архангельский техникум. Сначала напал на преподавателя русского языка. Тогда его попытался остановить социальный педагог, но она также получила ножевое ранение. Кроме того, ранен студент.

Нападавшего задержали, его смогли скрутить другие студенты.

