11:15, 29 сентября 2025Силовые структуры

Напавшего на преподавателей бывшего студента российского техникума задержали

В Архангельске задержали экс-студента, напавшего на преподавателей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Архангельске задержали экс-студента, напавшего на преподавателей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Против него возбуждено дело по статье о покушении на двух и более человек.

По данным канала, 18-летний юноша в маске и перчатках ворвался с ножом в Архангельский техникум. Сначала напал на преподавателя русского языка. Тогда его попытался остановить социальный педагог, но она также получила ножевое ранение. Кроме того, ранен студент.

Нападавшего задержали, его смогли скрутить другие студенты.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности нападения экс-студента российского техникума на преподавателей.

