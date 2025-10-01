Ценности
Желание Джастина Бибера кардинально сменить имидж вызвало споры в сети

Мария Винар

Фото: @lilbieber

Канадский певец Джастин Бибер захотел кардинально сменить имидж и вызвал споры в сети. Соответствующие пост и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летний артист запечатлел себя на камеру в белой футболке и с пирсингом в носу. При этом на одном из фото исполнитель продемонстрировал крупным планом отросшую бороду. «Думаю о том, чтобы сбрить бороду», — подписал Бибер пост, который набрал 807 тысяч лайков.

Фанаты разошлись во мнениях по поводу желания кумира и принялись обсуждать его в комментариях. «Обычно женщины меняют имидж, когда находятся в депрессии», «Ты должен это сделать. Я хотел бы увидеть, как ты возвращаешься к себе», «Не стриги, просто начни за ней ухаживать», «Никогда не брейся», «Поддерживаю твое решение. Будешь выглядеть так, как раньше», «Пожалуйста, побрейся и вернись к себе», — писали пользователи сети.

Ранее Джастин Бибер показал фото интимного момента с женой, американской моделью Хейли Бибер.

