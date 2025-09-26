Ценности
Джастин Бибер показал фото интимного момента с женой

Певец Джастин Бибер показал фото откровенного момента с женой Хейли Бибер
Карина Черных
Фото: @lilbieber

Канадский певец Джастин Бибер показал фото интимного момента с женой, американской моделью Хейли Бибер. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах влюбленные позировали в бассейне под открытым небом в арендованном в Палм-Спрингс особняке и целовались. При этом 31-летний исполнитель надел белые шорты, продемонстрировав голый торс в татуировках, а его 28-летняя избранница предстала перед камерой в черном купальнике с тонкими бретелями.

Ранее в сентябре Хейли Бибер приняла откровенную позу во время фотосессии в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, США.

