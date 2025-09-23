Хейли Бибер в купальнике приняла откровенную позу на трамплине

Американская модель Хейли Бибер приняла откровенную позу во время фотосессии. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Жена канадского певца Джастина Бибера снялась в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, США. Она предстала перед камерой в черном слитном купальнике, обнажающем часть груди и спины.

При этом 28-летняя манекенщица позировала, сидя на трамплине над бассейном с широко разведенными в стороны ногами. Также ее запечатлели полулежа с обнаженными ягодицами.

