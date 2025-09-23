Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:18, 23 сентября 2025Ценности

Хейли Бибер в купальнике приняла откровенную позу на трамплине

Модель Хейли Бибер в черном купальнике приняла откровенную позу на трамплине
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская модель Хейли Бибер приняла откровенную позу во время фотосессии. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Жена канадского певца Джастина Бибера снялась в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, США. Она предстала перед камерой в черном слитном купальнике, обнажающем часть груди и спины.

При этом 28-летняя манекенщица позировала, сидя на трамплине над бассейном с широко разведенными в стороны ногами. Также ее запечатлели полулежа с обнаженными ягодицами.

Ранее в сентябре Джастин Бибер прокатился на сегвее в трусах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Быстро положат конец кровопролитию». Трамп пригрозил России серьезными пошлинами при одном условии

    Знаменитый певец не пережил погружения с аквалангом

    Туристка употребила наркотик в Таиланде, упала с крыши отеля на глазах у парня и не выжила

    Ожидающий ареста бывший чиновник Росимущества сбежал из суда

    В России начали процедуру банкротства дочерней компании Microsoft

    Хейли Бибер в купальнике приняла откровенную позу на трамплине

    Ситуацию с безопасностью ЗАЭС назвали критичной

    Россиянам назвали срок наступления старого бабьего лета

    «АвтоВАЗ» опроверг приостановку производства бизнес-седанов

    Lockheed Martin захотела модернизировать старые F-22

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости