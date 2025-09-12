Ценности
20:52, 12 сентября 2025

Джастин Бибер прокатился на сегвее в трусах

Певец Джастин Бибер прокатился на сегвее в трусах Calvin Klein
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lilbieber

Канадский певец Джастин Бибер поделился видео в откровенном образе. Пост опубликован на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя знаменитость прокатился на сегвее в белых трусах люксового бренда Calvin Klein, отказавшись от другой одежды. Кроме того, на размещенных кадрах видно, что исполнитель стоял на сегвее босиком.

Ранее в сентябре Джастина Бибера сняли с бородой и усами после смены имиджа.

