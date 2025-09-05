Канадского певца Джастина Бибера сняли с бородой и усами после смены имиджа

Канадского певца Джастина Бибера сняли с новой внешностью после смены имиджа. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

31-летнего артиста запечатлели в Лос-Анджелесе за несколько часов до выхода его альбома Swag II. Он предстал на полученных кадрах, сидя на пассажирском сиденье автомобиля.

При этом Бибер продемонстрировал бороду и усы в сочетании с короткой стрижкой и наклейкой от прыща на лбу в форме звезды. Также он надел солнцезащитные очки в серебристой узкой оправе и дополнил образ серьгой в ухе и пирсингом в ноздре.

