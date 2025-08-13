Ценности
Ценности

Джастин Бибер опубликовал фото в мокрых трусах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lilbieber

Канадский певец Джастин Бибер опубликовал откровенные фото. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 31-летний поп-исполнитель предстал в белых мокрых трусах и черных ботинках. При этом он позировал перед камерой, прикрыв рукой интимную часть тела.

Однако данные снимки вызвали беспокойство у поклонников, о чем они принялись писать в комментариях под ними. «Он медленно теряет разум», «Богатый, но не может позволить себе нормальные плавки», «Лучше прикрыться, чем стыдиться», «А ведь для кого-то он пример для подражания», «Он буквально разрушил себя», «Зачем прятать? Мы все уже видели», — высказывались пользователи сети.

В июне сообщалось, что жена Джастина Бибера модель Хейли Бибер снялась в откровенной позе на фоне слухов о разводе.

