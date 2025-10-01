Забота о себе
09:28, 1 октября 2025

Женщинам посоветовали самую полезную позу для сна

Хирург Малик: Сон на левом боку улучшает циркуляцию крови во время беременности
Фото: Unsplash

Сосудистый хирург Рема Малик объяснила, почему женщины, особенно планирующие беременность, должны спать на левом боку. Эту полезную позу она порекомендовала в разговоре с изданием Daily Mail.

Врач посоветовала женщинам спать ночью на левом боку, потому что в таком положении улучшается циркуляция крови, что снижает риск проблем с венами и тромбоза. В таком положении, по ее словам, можно существенно улучшить кровоток, особенно во время беременности.

Малик объяснила, что во время беременности объем циркулирующей в организме женщины крови может увеличиваться на 50 процентов, что оказывает огромное давление на клапаны вен в ногах. Из-за этого могут развиться варикозное расширение вен, ощущение постоянной тяжести в конечностях, отеки и даже тромбоза глубоких вен.

«Привыкайте спать на левом боку до того, как забеременеете. Нижняя полая вена расположена с правой стороны, поэтому при сне на левом боку уменьшается ее сдавление маткой, особенно во втором и третьем триместрах», — рассказала хирург. Сон на левом боку, по ее словам, позволяет эффективно снизить нагрузку на внутримышечное давление, что способствует нормализации кровообращения и уменьшает нагрузку на вены.

Ранее ученые из Лодзинского университета обнаружили новое полезное свойство семян облепихи. Оказалось, что они могут снижать активность тромбоцитов и препятствовать образованию тромбов.

.
