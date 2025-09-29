Наука и техника
15:02, 29 сентября 2025Наука и техника

Популярная ягода оказалась защитником сосудов от тромбов

Nutrients: Семена облепихи препятствуют образованию тромбов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Philipp Deus / Unsplash

Ученые из Лодзинского университета обнаружили, что семена облепихи могут снижать активность тромбоцитов и препятствовать образованию тромбов. Результаты их работы опубликованы в журнале Nutrients.

В лабораторных экспериментах исследователи сравнили экстракты сырых и обжаренных семян облепихи. Оказалось, что вещества из обжаренных семян особенно эффективно препятствовали прилипанию тромбоцитов к коллагену и фибриногену — белкам, участвующим в формировании сгустков. Наибольшую активность показал флавоноид изорамнетин, который удлинял время образования тромба и снижал уровень маркеров активации тромбоцитов.

Хотя исследование проводилось in vitro, результаты указывают на то, что облепиха может быть перспективным источником натуральных антиагрегантов, которые в будущем помогут в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые подчеркивают, что необходимы клинические испытания, чтобы подтвердить эффективность и безопасность этих соединений у людей.

Ранее специалисты показали, что экстракт черной смородины помогает печени восстанавливаться после воздействия алкоголя.

