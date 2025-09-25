Наука и техника
04:30, 25 сентября 2025

Открыт природный путь восстановления печени от алкоголя без таблеток

F&F: Экстракт черной смородины восстанавливает печень после воздействия алкоголя
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Oleh Korzh / Unsplash

Ученые из Китая и Финляндии выявили природный механизм, который помогает печени восстанавливаться после воздействия алкоголя без использования лекарств. Экстракт черной смородины, богатый почти 900 полифенолами и 45 антоцианами, активирует особый белок FGF21 — ключевой элемент естественной системы детоксикации организма. Результаты исследования опубликованы в Food & Function (F&F).

FGF21 — это белок, который выделяется печенью и воздействует на мозг, помогая организму быстрее справляться с токсинами алкоголя. В экспериментах на клетках печени и мышах экстракт черной смородины усиливал выработку этого белка, снижал уровень воспаления и окислительного стресса, а также препятствовал повреждению клеточных мембран. Такой эффект оказался особенно заметен при моделировании острого алкогольного поражения.

Кроме того, исследователи отметили, что экстракт черной смородины работает по нескольким направлениям: он не только активирует «печеночно-мозговую ось», но и регулирует работу нервной системы, повышая способность организма к детоксикации. Это подтверждает, что ягода может служить естественным источником защиты от алкогольных повреждений и перспективным компонентом новых лечебных средств.

Ранее ученые выяснили, что брокколи, капуста, цветная капуста и кейл помогают лучше контролировать уровень сахара в крови.

