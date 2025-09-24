Обычные овощи оказались защитой от резких скачков сахара

DOEM: Брокколи и цветная капуста помогают стабилизировать уровень сахара в крови

Исследователи из Университета Эдит Коуэн (Австралия) обнаружили, что крестоцветные овощи — брокколи, капуста, цветная капуста и кейл — помогают стабилизировать уровень сахара в крови. Результаты работы опубликованы в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism (DOEM).

В эксперименте участники в течение двух недель ели по четыре порции либо крестоцветных, либо корнеплодов и тыквенных овощей. Непрерывный мониторинг показал: при употреблении брокколи и капусты сахар в крови колебался меньше, а скачки после еды были ниже, чем при рационе на основе картофеля, моркови или тыквы.

Авторы отмечают, что сглаживание пиков глюкозы и снижение ее вариабельности особенно важно для людей с риском диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом крестоцветные остаются одними из наименее популярных овощей в рационе: их регулярно едят меньше 1 из 15 взрослых в Австралии.

Ученые подчеркивают, что включение в питание брокколи, бок-чоя или капусты может стать простым способом улучшить контроль сахара и снизить долгосрочные риски для здоровья.

