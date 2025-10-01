Звезды «Терминатора-2» показали внешность на совместном фото спустя 34 года

Актеры Линда Хэмилтон и Роберт Патрик показали внешность на совместном фото

Американские актеры Линда Хэмилтон и Роберт Патрик показали внешность на совместном фото спустя 34 года после выхода фильма «Терминатор-2: Судный день». Соответствующая публикация появилась на странице артиста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезды встретились на фестивале Comic Con Midlands в Англии. Они предстали перед камерой, обнимая друг друга. 69-летняя артистка, исполнившая роль Сары Коннор, позировала в черном наряде с разноцветным растительным принтом и леопардовой отделкой. В свою очередь ее 66-летний коллега, сыгравший робота T-1000, надел черно-зеленую куртку с капюшоном.

Подписчики высказались о кадре в комментариях. «Легенды», «Отличное фото», «Иконы вместе», — заявили поклонники.

Ранее в сентябре внешность канадского актера Киану Ривза на новых фото описали в сети фразой «как бездомный».