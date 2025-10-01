Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:51, 1 октября 2025Ценности

Звезды «Терминатора-2» показали внешность на совместном фото спустя 34 года

Актеры Линда Хэмилтон и Роберт Патрик показали внешность на совместном фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ripfighter

Американские актеры Линда Хэмилтон и Роберт Патрик показали внешность на совместном фото спустя 34 года после выхода фильма «Терминатор-2: Судный день». Соответствующая публикация появилась на странице артиста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезды встретились на фестивале Comic Con Midlands в Англии. Они предстали перед камерой, обнимая друг друга. 69-летняя артистка, исполнившая роль Сары Коннор, позировала в черном наряде с разноцветным растительным принтом и леопардовой отделкой. В свою очередь ее 66-летний коллега, сыгравший робота T-1000, надел черно-зеленую куртку с капюшоном.

Подписчики высказались о кадре в комментариях. «Легенды», «Отличное фото», «Иконы вместе», — заявили поклонники.

Ранее в сентябре внешность канадского актера Киану Ривза на новых фото описали в сети фразой «как бездомный».

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нечто беспрецедентное в российской военной сфере». В НАТО встревожены гигантским объектом, который Россия строит в сердце Европы

    На ЗАЭС произошел самый долгий за три года блэкаут

    В МВД раскрыли новую схему обмана россиян мошенниками

    Новак оценил ситуацию с ценами в России

    Вышло крупнейшее обновление Windows

    Обвиняемый в теракте против российского генерала предстанет перед судом

    Киркоров рассказал о взаимной ревности в отношениях с Бузовой

    Раскрыты подробности расправы над матерью с двумя детьми в российском регионе

    Польские подростки устроили самосуд над обвиненным в педофилии украинцем

    Обрушение рынка, массовые увольнения и падение доллара. Чем грозит первая за шесть лет приостановка работы правительства США?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости