10:30, 2 октября 2025

69-летняя звезда «Секса в большом городе» снялась в ультракоротком платье для бренда

Актриса Ким Кэтролл снялась в ультракоротком платье для бренда Debenhams
Мария Винар

Фото: Debenhams

Англоканадская актриса Ким Кэтролл снялась в откровенном образе для модного бренда Debenhams. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

69-летняя звезда «Секса в большом городе» позировала перед камерой, сидя на высоком стуле. Она закинула ногу на ногу и продемонстрировала фигуру в ультракоротком платье с красными пайетками. Кроме того, знаменитость надела розовую шубу, темно-синие туфли на шпильке и золотое ожерелье. Внешний вид актрисы дополнили серьги и макияж с акцентом на яркую помаду.

Фото: Debenhams

Кроме того, портал опубликовал снимки артистки в сине-зеленом облегающем платье с пайетками и разноцветной шубе.

В августе сообщалось, что коллега Кэтролл по упомянутому сериалу, американская актриса Сара Джессика Паркер, попала в объективы папарацци и вызвала споры в сети.

.
    Все новости