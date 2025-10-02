Гоблин озверел из-за предложения запретить мат в интернете

Блогер Пучков заявил, что его разозлила инициатива запретить мат в интернете

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков заявил, что его разозлила инициатива члена комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова запретить все материалы с матом в интернете. Об этом он порассуждал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Гоблин заявил, что в России есть более важные проблемы, чем мат в интернете. В качестве примеров блогер привел мошенников, которые лишают жителей страны миллионов рублей, а также доступность порно для несовершеннолетних.

«Я зверею сразу (...) Вы же взрослые люди. У каждого в башке должны быть выставлены приоритеты. Вот это имеет первостепенное значение, это второстепенное. Только когда будут решены вот эти вопросы, можете заниматься чем-то другим», — констатировал Гоблин.

Переводчик добавил, что в случае, если такой законопроект примут, отслеживать материалы с нецензурной бранью в сети будет сложно. Он подчеркнул, что подобными мерами законодатели не добьются ничего, кроме ненависти от россиян

29 сентября Свинцов заявил, что законопроект, который он внес в Госдуму еще в августе, предусматривает, что запрет на мат в сети следует распространить на все платформы. По его мнению, Роскомнадзору следует разрешить блокировать контент с нецензурной бранью.