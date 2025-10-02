Израиль протаранил одно из судов флотилии Греты Тунберг

ВМС Израиля протаранили одно из судов «Флотилии стойкости»

Военно-морские силы Израиля протаранили одно из судов «Флотилии стойкости», плывущей в Газу, об этом сообщили представители флотилии в соцсети X.

Тарану подвергся корабль Florida, против еще двух судов, Yulara и Meteque, были использованы водометы. Активисты назвали это актом агрессии со стороны израильских военных.

На одном из кораблей флотилии находится шведская активистка Грета Тунберг. Как сообщили в МИД Израиля, она здорова и находится в безопасности.

9 июня Армия обороны Израиля перехватила в нейтральных водах судно «Мадлин» с Тунберг на борту, после чего задержанные участники экспедиции были депортированы из страны.

После этого активистка анонсировала вторую попытку доплыть до сектора Газа, чтобы «прорвать незаконную израильскую осаду». Она отметила, что, в отличие от предыдущей миссии, в которой принял участие один корабль, в новой примут участие десятки судов. 1 сентября корабли вернулись в порт Барселоны из-за шторма, после чего снова выдвинулись в сторону сектора Газа.

