На Алтае высадили 10 тысяч новых деревьев в рамках экологической акции. Об этом «Ленте.ру» рассказала компания Fix Price.

Известно, что хвойные саженцы высадили вблизи села Целинное совместно с региональным лесничеством. Для высадки были выбраны исконно таежные породы деревьев, формирующие основу сибирской тайги: кедровая сосна и ель обыкновенная.

Отмечается, что высадка направлена на восстановление и обновление аутентичной экосистемы региона. Акция проходила в рамках программы социальной ответственности «Вместе для добрых дел».

