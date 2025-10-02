Моя страна
На Алтае высадили 10 тысяч новых деревьев

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На Алтае высадили 10 тысяч новых деревьев в рамках экологической акции. Об этом «Ленте.ру» рассказала компания Fix Price.

Известно, что хвойные саженцы высадили вблизи села Целинное совместно с региональным лесничеством. Для высадки были выбраны исконно таежные породы деревьев, формирующие основу сибирской тайги: кедровая сосна и ель обыкновенная.

Отмечается, что высадка направлена на восстановление и обновление аутентичной экосистемы региона. Акция проходила в рамках программы социальной ответственности «Вместе для добрых дел».

В апреле Кабардино-Балкария присоединилась ко всероссийской акции «Сад памяти».

