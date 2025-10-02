Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:08, 2 октября 2025Мир

Орбан предложил способ борьбы с военными планами ЕС против России

Орбан заявил, что инициирует сбор подписей против военных планов ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что инициирует сбор подписей в ответ на военные планы Европейского союза (ЕС). Его слова приводит РИА Новости.

По словам Орбана, руководство Евросоюза, представив военную стратегию для «победы над Россией», обозначило курс на войну с Москвой. Он назвал подобные инициативы вредными не только для Венгрии, но и для всего объединения.

«Поэтому думаю, я предложу руководству партии "Фидес" начать сбор подписей в Венгрии против военных планов Брюсселя, потому что нам потребуются все силы, чтобы не ввязываться в эту войну», — сказал венгерский премьер.

Ранее Орбан заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент в том случае, если какая-либо из крупных держав совершит ошибку. Он добавил, что международная обстановка остается напряженной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России испытали новейший кинетический перехватчик дронов «Изделие 545». На что он способен?

    Премьер Польши назвал главное преимущество России перед Европой

    В российском регионе задержали обученных Украиной для совершения терактов людей

    Раскрыты подробности произошедшей в российском селе перестрелки

    Отцу оппозиционера Леонида Волкова вынесли приговор

    Мужчина съел своих павлинов и попал под суд

    Орбан предложил способ борьбы с военными планами ЕС против России

    Раскрыто число пострадавших во время стрельбы в российском регионе

    Возбуждено уголовное дело после столкновения двух самолетов в российском аэропорту

    Фетисов оценил слова шведской лыжницы о нежелании соревноваться на Олимпиаде с россиянами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости