Орбан предложил способ борьбы с военными планами ЕС против России

Орбан заявил, что инициирует сбор подписей против военных планов ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что инициирует сбор подписей в ответ на военные планы Европейского союза (ЕС). Его слова приводит РИА Новости.

По словам Орбана, руководство Евросоюза, представив военную стратегию для «победы над Россией», обозначило курс на войну с Москвой. Он назвал подобные инициативы вредными не только для Венгрии, но и для всего объединения.

«Поэтому думаю, я предложу руководству партии "Фидес" начать сбор подписей в Венгрии против военных планов Брюсселя, потому что нам потребуются все силы, чтобы не ввязываться в эту войну», — сказал венгерский премьер.

Ранее Орбан заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент в том случае, если какая-либо из крупных держав совершит ошибку. Он добавил, что международная обстановка остается напряженной.