Мир
23:24, 1 октября 2025Мир

В Венгрии допустили начало третьей мировой войны

Орбан заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Третья мировая война может начаться в любой момент в том случае, если какая-либо из крупных держав совершит ошибку. С такой точкой зрения выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед журналистами перед началом саммита Евросоюза в Копенгагене. Его слова приводит РИА Новости.

«Ситуация сейчас такова, что мировая война может начаться из-за одной ошибки», — заявил политик. Он объяснил это тем, что в мире наблюдается серьезное напряжение. К необратимым последствиям может привести любая ошибка кого-то из «серьезных игроков».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москву тревожат заявления западных политиков о возможной третьей мировой войне.

