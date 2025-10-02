В Венгрии допустили начало третьей мировой войны

Орбан заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент

Третья мировая война может начаться в любой момент в том случае, если какая-либо из крупных держав совершит ошибку. С такой точкой зрения выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед журналистами перед началом саммита Евросоюза в Копенгагене. Его слова приводит РИА Новости.

«Ситуация сейчас такова, что мировая война может начаться из-за одной ошибки», — заявил политик. Он объяснил это тем, что в мире наблюдается серьезное напряжение. К необратимым последствиям может привести любая ошибка кого-то из «серьезных игроков».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москву тревожат заявления западных политиков о возможной третьей мировой войне.