19:35, 2 октября 2025

Путин объявил о войне всех стран НАТО с Россией

Путин: Все страны НАТО воюют с Россией
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / File Photo / Reuters

Все страны-участницы Североатлантического альянса (НАТО) воют с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Все страны НАТО с нами воюют», — заявил Путин.

Президент России также отметил, что инструкторы стран НАТО участвуют в подготовке к боевым действиям. Кроме того, в Европе создан специальный центр, который сопровождает все то, что делают Вооруженные силы Украины (ВСУ), заключил Путин.

Ранее российский глава государства объявил, что Запад не готов отказаться от гегемонии. По его словам, западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти.

