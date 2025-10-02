Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:36, 2 октября 2025Мир

Путин рассказал об одном соблазне Запада

Путин: Запад не устоял перед соблазном абсолютной власти
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Запад не готов отказаться от гегемонии и не устоял перед соблазном абсолютной власти. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Запад оказался неготовым отказаться от гегемонии, не устоял перед соблазном абсолютной власти», — заявил он.

Говоря о западной гегемонии, российский президент также заявил, что попытки стран Запада контролировать все вызывает перенапряжение и бьет по стабильности этих стран. Кроме того, он отметил, что у всякой мощи есть предел, какой бы потенциал ни накопила страна или группа стран.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО. Однако, отмечает президент России, получала от держав Запада лишь отказ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал предупреждение Европе

    Путин посоветовал Западу поспать

    Путин назвал «корневую первопричину» конфликта на Украине

    Путин высказался о блоковых замашках и оценил работу региональных объединений

    Собчак ответила посмеявшимся над ее фото с зарубежными звездами журналистам

    В Норвегии высказались о возможности бойкота соревнований из-за участия россиян

    Хайди Клум показала детали нового костюма на Хеллоуин со словами «это только начало»

    Путин высказался о военных противостояниях с участием России

    Путин высказался о гегемонии США и вспомнил песню группы «Любэ»

    Путин напомнил о желании ряда стран нанести стратегическое поражение России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости