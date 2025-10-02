Путин рассказал об одном соблазне Запада

Путин: Запад не устоял перед соблазном абсолютной власти

Запад не готов отказаться от гегемонии и не устоял перед соблазном абсолютной власти. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Запад оказался неготовым отказаться от гегемонии, не устоял перед соблазном абсолютной власти», — заявил он.

Говоря о западной гегемонии, российский президент также заявил, что попытки стран Запада контролировать все вызывает перенапряжение и бьет по стабильности этих стран. Кроме того, он отметил, что у всякой мощи есть предел, какой бы потенциал ни накопила страна или группа стран.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО. Однако, отмечает президент России, получала от держав Запада лишь отказ.