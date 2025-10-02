Мир
Путин напомнил об отказе России войти в НАТО

Путин: Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО, но получала от держав Запада отказ. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте.

«Мы были открыты к сотрудничеству на взаимном уважении каждого. Наша страна, стремясь ликвидировать блоковое пространство, дважды пыталась вступить в НАТО. Первый раз — в 1954 году, еще при СССР, и второй — во время визита Клинтона в Россию. Но нам буквально с порога отказали», — напомнил глава государства.

Путин также подчеркнул, что Россия была готова к сотрудничеству со странами Североатлантического альянса. Однако они не проявили к этому интереса, оставаясь заложниками своих стереотипов.

Ранее Путин заявил, что в нынешней ситуации в мире «ставки чрезвычайно высоки», и необходимо быть готовыми ко всему. При этом российский лидер особенно подчеркнул стремительность изменений в современном мире и нестабильность международной обстановки.

