Путин в трех словах описал ситуацию в мире

Путин: в нынешней ситуации в мире необходимо быть готовыми к чему угодно

Президент России Владимир Путин заявил, что в нынешней ситуации в мире «ставки чрезвычайно высоки», и необходимо быть готовыми ко всему. Об этом он рассказал во время выступления на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте.

«Практически, как показывает и время, и последние события, готовыми нужно быть к чему угодно. Ответственность каждого в такие периоды истории особенно велика: и за свою собственную судьбу, за судьбу страны и всего мира. И ставки здесь чрезвычайно высоки», — сказал российский лидер.

При этом Путин особенно подчеркнул стремительность изменений в современном мире и нестабильность международной обстановки.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что выступления президента будет посвящено сегодняшней международной ситуации.