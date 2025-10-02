Песков раскрыл главную тему выступления Путина

Песков: Путин будет говорить на Валдае о международной ситуации

Президент России Владимир Путин будет говорить на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» о международной ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Путин будет говорить на "Валдае" о сегодняшней международной ситуации, в том числе о ее предтечах», — указал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что выступление Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» ждут во всем мире. Он пояснил, что выступления Путина получаются очень содержательными, их долго обсуждают и анализируют.

В ходе выступления на Валдайском форуме в прошлом году, Путин поздравил президента США Дональда Трампа с победой на выборах.