Путин 7 ноября выступит на Валдайском форуме. Что ждут от речи президента после выборов в США и победы Трампа?

Президент России Путин 7 ноября выступит на пленарном заседании клуба «Валдай»

Президент России Владимир Путин в четверг, 7 ноября, выступит на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Участие главы государства ранее анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Тема заседания — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке», говорится на сайте Кремля.

Пленарное заседание подведет итог форума, который проходит с 4 ноября.

Трансляция мероприятия будет доступна на сайте дискуссионного клуба. Также пленарное заседание традиционно покажут российские телеканалы.

Фото: President Of Russia Office / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Что ждут от речи президента

6 ноября Песков заявил, что к выступлению Путина на Валдайском форуме традиционно возникает повышенный интерес. Он отметил, что накануне пленарного заседания работа над речью все еще продолжалась.

Как полагает генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов, одной из тем будут переговоры по конфликту на Украине.

Из основного — будет высказана позиция России по мирным переговорам с Украиной. Это тот аспект, который всех интересует Сергей Старовойтов политолог

Кроме того, ожидается, что значительная часть речи Путина будет посвящена итогам президентских выборов в США.

В свою очередь, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко выразил мнение, что в настоящее время этот дискуссионный клуб переживает «не самые звездные времена», поскольку создавался ориентированным прежде всего на западные государства. «Со странами Глобального Юга это выстраивать получается несколько сложнее — нельзя сказать, что есть устоявшееся профессиональное экспертное сообщество», — отметил эксперт. Минченко не ждет 7 ноября значительных «прорывов» и ожидает, что все будет по принципу «повторение — мать учения».

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Какие заявления Путин ранее делал на «Валдае»

В Кремле считают каждое выступление российского президента на Валдайском форуме событием мирового масштаба, за которым все с вниманием следят. В прошлом году вместе с ответами на вопросы оно продлилось почти четыре часа.

Среди прочего оно запомнилось тем, что президент назвал себя плотником четвертого разряда. Он упомянул об этом после реплики о «захлопнутом окне» в российско-японских отношениях, заверив, что «знает, как окна строить» и призвав не беспокоиться. На вопрос модератора о том, умеет ли он «расширять окна», Путин ответил утвердительно.

В 2022 году прошел первый Валдайский форум после начала спецоперации на Украине. На нем Путин заявил, что в основе своей русские и украинцы — один народ, что, по его мнению, является историческим фактом. На уточняющий вопрос, можно ли тогда считать спецоперацию гражданской войной, он ответил положительно.

Отчасти да. Мы оказались в разных государствах, к сожалению Владимир Путин президент России

В 2019 году на «Валдае» Путин заявил, что мир вступает в эпоху, «когда мирового порядка вовсе не будет», подчеркнув, что такой сценарий вполне возможен.