Путин выступит на Валдае

Песков заявил, что Путин выступит на пленарном заседании Валдайского форума

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Валдайского форума. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Будет», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, будет ли глава государства выступать на заседании дискуссионного клуба.

Ранее Песков заявил, что в Казани были приняты все меры безопасности для защиты Владимира Путина и гостей саммита БРИКС.

В Кремле защиту участников саммита оценили «на высочайшем уровне», а также прокомментировали, как был организован мониторинг состояния здоровья посетителей помещений, в которых проходили мероприятия саммита.