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20:08, 28 октября 2024Россия

Путин выступит на Валдае

Песков заявил, что Путин выступит на пленарном заседании Валдайского форума
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Валдайского форума. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Будет», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, будет ли глава государства выступать на заседании дискуссионного клуба.

Ранее Песков заявил, что в Казани были приняты все меры безопасности для защиты Владимира Путина и гостей саммита БРИКС.

В Кремле защиту участников саммита оценили «на высочайшем уровне», а также прокомментировали, как был организован мониторинг состояния здоровья посетителей помещений, в которых проходили мероприятия саммита.

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