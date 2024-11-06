В Кремле высказались о предстоящем выступлении Путина на Валдайском форуме

Песков: к выступлению Путина на Валдайском форуме традиционно повышенный интерес

К выступлению президента России Владимира Путина на Валдайском форуме традиционно возникает повышенный интерес. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского президента, Путин сейчас занимается подготовкой к участию в пленарной сессии 21-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», которое состоится 7 ноября.

«Будет выступление президента, традиционно к нему проявляется повышенный интерес», — обозначил Песков.

Речь Путина на форуме «Валдай» в 2023 году длилась почти четыре часа. В Кремле позднее назвали выступление президента России событием мирового масштаба, за которым все внимательно следят.

По итогу форума Путин заключил, что не пытался никого учить, но постарался донести до слушателей и своих коллег позицию руководства страны и России в целом.