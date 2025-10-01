Россия
12:58, 1 октября 2025Россия

Песков анонсировал выступление Путина

Песков: Выступление Путина на «Валдае» ждут во всем мире
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Выступление президента России Владимира Путина на Международном дискуссионном клубе «Валдай» ждут во всем мире. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что выступления Путина получаются очень содержательными, их долго обсуждают и анализируют.

«Вместе с тем всегда на "Валдае" президент выступает с концептуальными речами, суть которых не подвержена изменениям из-за сиюминутной конъюнктуры», — сказал представитель Кремля.

В начале сентября Песков заявил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию будет оглашено в этом году. Последний раз глава государства оглашал послание парламенту в феврале 2024 года.

