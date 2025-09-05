Песков ответил на вопрос о сроках оглашения Путиным послания Федеральному собранию

Песков: Послание Путина Федеральному собранию состоится, но точных сроков нет

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет оглашено в этом году. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Пока нет точных сроков», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о послании Путина парламенту.

Последний раз глава государства оглашал послание парламенту в феврале 2024 года. Мероприятие прошло в Гостином дворе и стало рекордным по длительности — его продолжительность составила 2 часа 6 минут.

Согласно Конституции, глава государства должен обращаться к палатам парламента ежегодно. В своих выступлениях Путин каждый год излагает свою оценку текущей ситуации, рассказывает о положении дел в стране и обозначает задачи на перспективу.