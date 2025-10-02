Россия
19:31, 2 октября 2025Россия

Путин описал русских фразой Петра I

Президент Путин словами Петра I: Русский — тот, кто любит Россию и служит ей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Император Петр I заявлял, что русский — тот, кто любит Россию и служит ей, и эта фраза применима к бойцам Вооруженных сил России. Так бойцов Армии России описал президент Владимир Путин на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», ее трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Путин отметил, что когда он говорит о русских солдатах, то имеет в виду не национальность военнослужащих.

Когда говорю «русские», я имею в виду не чисто этнических русских людей, у которых написано «русский» в паспорте. Напомню в этой связи [слова] Петра I

Владимир Путин

Ранее во время выступления Путин отказался сравнивать себя с императором Александром I. Как отметил глава государства, сравнивать его с императором нельзя, так как, в отличие от Александра I, он избран волей народа и на «определенный срок».

    Все новости