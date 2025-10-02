Россия
Путин оценил изменения в современной войне с позиции главнокомандующего

Путин: Невоенные способы решения военных вопросов приобретают новое значение
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин считает, что с развитием технологий невоенные способы решения военных задач приобретают новое значение и дают новые эффекты. Об этом он заявил в ответ на просьбу оценить с позиции главнокомандующего изменения в современной войне. Трансляцию пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» ведет Кремль в Telegram.

В пример глава государства привел информационные атаки, попытки нанести ущерб экономике, а также влияние на политическое сознание и попытки его разложить.

«Если говорить о чисто военной составляющей, то здесь, конечно, очень много появляется новизны, связанной с развитием технологий, — добавил Путин. — Это беспилотные системы. Причем в трех средах: и в воздухе, и на земле, и на воде».

Отдельно президент подчеркнул важность того, что многие применяемые вооруженными силами технологии имеют двойное назначение. По его словам, те же беспилотники могут применяться и в медицине, и в доставке продуктов, и при перевозке полезных грузов.

Ранее Путин заявил, что баллистическая ракета «Орешник» очень хорошо зарекомендовала себя в боевых условиях. По его словам, в России уже разворачивается серийное производство этого ракетного комплекса.

