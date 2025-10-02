Путин прокомментировал решение Трампа фразой «как корабль назовете, так и поплывет»

Путин о переименовании Пентагона: Как корабль назовете, так он и поплывет

Переименование президентом США Дональдом Трампом министерства обороны в министерство войны можно описать фразой «как корабль назовете, так он и поплывет». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Можно сказать, что нет, а можно сказать, что как корабль назовете, так он и поплывет», — ответил российский лидер на вопрос политолога Федора Лукьянова о переименовании Пентагона.

Путин указал на разницу в наименовании между министерством войны США и министерством обороны России, а также назвал формулировку американских властей «несколько агрессивной». Он подчеркнул, что Москва исходит прежде всего из обеспечения безопасности России и не имеет агрессивных намерений против третьих стран.

Ранее президент России заявил о войне всех стран НАТО с Россией. Он также отметил, что инструкторы стран альянса участвуют в подготовке к боевым действиям.