Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:41, 2 октября 2025Мир

Путин прокомментировал решение Трампа фразой «как корабль назовете, так и поплывет»

Путин о переименовании Пентагона: Как корабль назовете, так он и поплывет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Переименование президентом США Дональдом Трампом министерства обороны в министерство войны можно описать фразой «как корабль назовете, так он и поплывет». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Можно сказать, что нет, а можно сказать, что как корабль назовете, так он и поплывет», — ответил российский лидер на вопрос политолога Федора Лукьянова о переименовании Пентагона.

Путин указал на разницу в наименовании между министерством войны США и министерством обороны России, а также назвал формулировку американских властей «несколько агрессивной». Он подчеркнул, что Москва исходит прежде всего из обеспечения безопасности России и не имеет агрессивных намерений против третьих стран.

Ранее президент России заявил о войне всех стран НАТО с Россией. Он также отметил, что инструкторы стран альянса участвуют в подготовке к боевым действиям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Готовыми нужно быть к чему угодно». Главное из выступления президента России на «Валдае»

    Раскрыта жестокая расправа над девочкой-подростком 30-летней давности

    Путин понадеялся на желание Украины сесть за стол переговоров

    Панда Катюша объелась тортом

    Путин сравнил потери России и Украины

    Захарова высказалась о задержании Францией танкера якобы «теневого флота» России

    Путин заявил о неразберихе в ВСУ

    Хрущевки в России предложили разукрасить для позитива

    Путин раскрыл потери ВСУ за месяц

    Путин прокомментировал решение Трампа фразой «как корабль назовете, так и поплывет»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости