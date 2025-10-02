Российский футболист погиб в 44 года

Бывший футболист «Ротора» Максим Бондаренко погиб в 44 года

Бывший нападающий волгоградского «Ротора» Максим Бондаренко погиб в 44 года. Об этом сообщается на странице команды во ВКонтакте.

В «Роторе» выразили соболезнования семье и друзьям футболиста, не раскрывая причины его смерти. Волгоградская футбольная ассоциация также подчеркнула вклад Бондаренко в развитие спорта и его запоминающийся стиль игры начала 2000‑х.

По информации издания «Новости Волгограда», в последние годы Бондаренко работал вахтовым методом и мог находиться на севере в момент трагедии. Официального подтверждения этих деталей нет.

Бондаренко — воспитанник «Ротора». На его счету более 50 матчей за команду. В сезоне‑2010/2011 Бондаренко забил четыре мяча за «Сахалин» в Кубке России и разделил первое место в списке бомбардиров турнира с форвардом ЦСКА Сейду Думбия.