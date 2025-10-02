Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
3:2
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бранн
1:0
Завершен
Утрехт
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Фенербахче
2:1
Завершен
Ницца
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Рома
0:1
Завершен
Лилль
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Динамо К
0:2
Завершен
Кристал Пэлас
Лига конференций|Общий этап. 1-й тур
Локомотив-Кубань
67:58
Завершен
Енисей
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Лион
1:0
Перерыв
live
Ред Булл Зальцбург
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Базель
1:0
Перерыв
live
Штутгарт
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Сельта
1:1
Перерыв
live
ПАОК
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
22:14, 2 октября 2025Спорт

Российский футболист погиб в 44 года

Бывший футболист «Ротора» Максим Бондаренко погиб в 44 года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: vk.com/fc.rotor

Бывший нападающий волгоградского «Ротора» Максим Бондаренко погиб в 44 года. Об этом сообщается на странице команды во ВКонтакте.

В «Роторе» выразили соболезнования семье и друзьям футболиста, не раскрывая причины его смерти. Волгоградская футбольная ассоциация также подчеркнула вклад Бондаренко в развитие спорта и его запоминающийся стиль игры начала 2000‑х.

По информации издания «Новости Волгограда», в последние годы Бондаренко работал вахтовым методом и мог находиться на севере в момент трагедии. Официального подтверждения этих деталей нет.

Бондаренко — воспитанник «Ротора». На его счету более 50 матчей за команду. В сезоне‑2010/2011 Бондаренко забил четыре мяча за «Сахалин» в Кубке России и разделил первое место в списке бомбардиров турнира с форвардом ЦСКА Сейду Думбия.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    «У нас кратно меньше». Путин сравнил потери России и Украины и рассказал о ситуации в зоне СВО

    Главу Научно-технического комитета артиллерии задержали

    Путин оговорился и назвал себя директором ЦРУ

    Путин отреагировал на слова Запада о нападении России на Украину

    В Италии возмутились решением Зеленского

    Путин рассказал о российских простофилях

    В Киеве раздались взрывы после выступления Путина

    Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине

    Путин пошутил про «Орешник»

    Путин пригрозил ядерными испытаниями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости