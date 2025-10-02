Забота о себе
07:15, 2 октября 2025

Сексолог развеяла миф об отсутствии секса в отношениях

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Сексолог Трейси Кокс убеждена, что пары не распадаются из-за отсутствия секса. Настоящую причину расставаний она назвала Daily Mail.

Мнение, что люди расходятся из-за отсутствия секса, Кокс назвала самым главным мифом об отношениях. Она утверждает, что на самом деле люди перестают быть вместе не из-за несовпадения уровней либидо, а неумения или нежелания договариваться.

Сексолог пояснила, что на благополучие пары влияет вовсе не то, как часто партнеры занимаются сексом, а степень их удовлетворенность после близости. «Если оба являются людьми с низким желанием и довольны сексом раз в два месяца, то они будут так же удовлетворены, как и пара с высоким желанием, которая занимается этим каждый день», — заявила эксперт.

Кокс добавила, что разные характеры партнеров, частые споры и медленное развитие отношений не являются факторами, которые указывают на скорое расставание.

Ранее психолог Джулия Минсон подсказала способ ругаться с пользой. Одной из ее рекомендаций является отказ от слова «нет» во время ссоры.

