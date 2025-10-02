Бывший СССР
Стали известны цели ночных ударов по Украине

ВС России нанесли ночные удары по объектам тыла и инфраструктуре Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красил / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли серию ночных ударов по военным объектам и инфраструктуре Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

Отмечается, что в населенном пункте Дружковка был нанесен удар по промышленному объекту, который использовался в качестве логистической базы тылового обеспечения украинских войск. В селе Покровское Днепропетровской области удар пришелся на административное здание территориального центра комплектования (ТЦК).

В Конотопе Сумской области, как отмечает канал, удар был нанесен по ремонтной базе локомотивного парка, а в Одессе было поражено ремонтное депо тяговой части.

Ранее стало известно, что в городах Буча и Ирпень Киевской области раздались взрывы. Сообщается, что территории атаковали 18 дронов.

