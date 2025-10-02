Мир
17:35, 2 октября 2025Мир

В Белом доме ответили на вопрос о поставках оружия Украине

Левитт: Трамп четко дал понять, США продолжат продажу оружия НАТО для Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп четко обозначил, что Вашингтон намерен продолжить продажу вооружений Североатлантическому альянсу по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для Украины. Об этом заявила пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, передает Reuters.

«Я знаю, что президент Трамп очень четко дал понять, что мы собираемся продолжать продавать оружие НАТО, чтобы альянс мог передать его Украине», — отметила представитель американской администрации.

30 сентября стало известно, что страны Запада уже месяц не вкладывают деньги в программу военной помощи Украине PURL.

В публикации главы офиса президента Украины Андрея Ермака с указанием перечня пожертвовавших деньги в рамках инициативы стран журналисты обратили внимание на то, что список стран — доноров программы и количество переведенных средств не обновлялся с 25 августа.

