В Белом доме ответили на вопрос о поставках оружия Украине

Президент США Дональд Трамп четко обозначил, что Вашингтон намерен продолжить продажу вооружений Североатлантическому альянсу по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для Украины. Об этом заявила пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, передает Reuters.
«Я знаю, что президент Трамп очень четко дал понять, что мы собираемся продолжать продавать оружие НАТО, чтобы альянс мог передать его Украине», — отметила представитель американской администрации.
30 сентября стало известно, что страны Запада уже месяц не вкладывают деньги в программу военной помощи Украине PURL.
В публикации главы офиса президента Украины Андрея Ермака с указанием перечня пожертвовавших деньги в рамках инициативы стран журналисты обратили внимание на то, что список стран — доноров программы и количество переведенных средств не обновлялся с 25 августа.