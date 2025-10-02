В Белом доме ответили на вопрос о поставках оружия Украине

Левитт: Трамп четко дал понять, США продолжат продажу оружия НАТО для Украины

Президент США Дональд Трамп четко обозначил, что Вашингтон намерен продолжить продажу вооружений Североатлантическому альянсу по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для Украины. Об этом заявила пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, передает Reuters.

«Я знаю, что президент Трамп очень четко дал понять, что мы собираемся продолжать продавать оружие НАТО, чтобы альянс мог передать его Украине», — отметила представитель американской администрации.

30 сентября стало известно, что страны Запада уже месяц не вкладывают деньги в программу военной помощи Украине PURL.

В публикации главы офиса президента Украины Андрея Ермака с указанием перечня пожертвовавших деньги в рамках инициативы стран журналисты обратили внимание на то, что список стран — доноров программы и количество переведенных средств не обновлялся с 25 августа.