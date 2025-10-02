В Раде описали действия Сырского фразой «нет логического объяснения»

Депутат Рады Костенко: Планы Сырского по штурмовым войскам и ПВО сложно понять

Действия главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского по созданию в качестве отдельных родов штурмовых войск и беспилотных сил противовоздушной обороны (ПВО) сложно понять. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко в интервью Radio NV на YouTube.

«У меня нет логического объяснения. Мне самому себе сложно объяснить, зачем нужные отдельные штурмовые войска», — высказался политик.

Костенко прокомментировал создание штурмовых войск и беспилотных сил ПВО как родов войск ВСУ в прямом подчинении Сырского и указал на необходимость принятия соответствующего закона парламентом. По мнению члена оборонного комитета Рады, действия главкома ВСУ являются микроменеджментом и дроблением задач до уровня отдельных подразделений. Он также отметил, что уже существовавшие в составе украинской армии части морской пехоты и десантно-штурмовых войск выполняли те же задачи, а также участвовали в оборонительных действиях.

18 августа Александр Сырский анонсировал появление отдельного управления штурмовых войск в составе украинской армии. Генерал назвал штурмовые подразделения одной из двух «перспективных структур» наряду с Силами беспилотных систем ВСУ.