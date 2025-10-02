Россия
В России оценили 19-й пакет антироссийских санкций

Пушков заявил, что фон дер Ляйен несет полную чушь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 19-м пакете антироссийских санкций.

«Фон дер Ляйен строит из себя крупного стратега, но часто несет полную чушь. Как, например, когда она заверяла, что санкции ЕС лишат Россию всех микрочипов и всей электроники, и в России все перестанет работать — "от посудомоечных машин до холодильников"», — написал политик.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз изменит подход к санкциям против России. Вместо введения поэтапных санкций объединение хочет принять «гораздо более жесткие меры». Она уточнила, что соответствующие решения могут быть приняты уже в 19-м пакете антироссийских санкций, обсуждения которого ведутся прямо сейчас.

