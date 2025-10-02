Глава Еврокомиссии раскрыла подробности о 19-м пакете антироссийских санкций

Фон дер Ляйен: ЕС изменит подход к антироссийским санкциям

Евросоюз изменит подход к санкциям против России. Вместо введения поэтапных санкций объединение хочет принять «гораздо более жесткие меры». Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует РИА Новости.

«Сейчас время еще больше увеличить давление на Россию. И с этой целью мы предложили новый подход к санкциям. Мы не предлагаем больше поэтапные санкции, мы предлагаем гораздо более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли», — сказала она.

Фон дер Ляйен уточнила, что соответствующие решения могут быть приняты уже в 19-м пакете антироссийских санкций, обсуждения которого ведутся прямо сейчас.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что G7 почти согласовали значительное ужесточение санкций против России.