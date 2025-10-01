Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:09, 1 октября 2025Мир

Страны «Большой семерки» почти согласовали значительное ужесточение санкций против России

Bloomberg: В G7 почти согласовали значительное ужесточение санкций против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mathieu Belanger / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7), включая Соединенные Штаты, Великобританию и Германию, близки к согласованию плана по существенному усилению санкций против России из-за конфликта на Украине, сообщает Bloomberg.

«Сейчас самое время для значительной скоординированной эскалации мер по укреплению устойчивости Украины и существенному снижению способности России вести войну против Украины», — говорится в документе.

Ожидается, что санкции в первую очередь затронут сферы энергетики, финансов и военной промышленности. В частности, G7 может ввести ограничения против российских нефтяных компаний, а также против «теневого флота» нефтяных танкеров и торговли энергоносителями в целом. Кроме того, меры коснутся стран и организаций, которые поддерживают военные усилия Москвы и помогают ей уклоняться от действующих санкций.

«Мы согласились, что сейчас самое время оказать максимальное давление на экспорт российской нефти, который является основным источником их доходов», — говорится в проекте заявления.

Ранее стало известно, что страны ЕС в рамках 19-го пакета антироссийских санкций хотят ограничить передвижения внутри блока не только российских дипломатов, но и всех сотрудников дипломатических представительств России. По мнению европейских чиновников, новые правила должны быть введены для «профилактики подрывной деятельности».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили обесточившую город зеленую вспышку в небе над Днепром

    В Кремле ответили на слова главы Пентагона «хочешь мира — готовься к войне»

    Владимир Зеленский попал в базу «Миротворца» за поддержку России

    Стало известно о возможном наступлении ВСУ на двух направлениях

    Глава Еврокомиссии раскрыла подробности о 19-м пакете антироссийских санкций

    Ozon не отсрочил новые правила возврата товаров

    В России допустили потерю Максимом Галкиным своего имени

    Умерла британский приматолог Джейн Гудолл

    В Венгрии допустили начало третьей мировой войны

    Стало известно о возможном письме Зеленскому от Карла III

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости