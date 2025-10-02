Россия
В российском регионе сработала система ПВО

В Нижегородской области отразили атаку украинского беспилотника
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Нижегородской области отразили атаку украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали на территории Кстовского района, сообщил глава области.

«На месте падения обломков работают специалисты. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он. Какой-либо другой информации на данный момент нет.

В этот же день стало известно, что Вооруженные силы Украины выпустили за сутки более 150 беспилотников по Белгородской области. Отмечается, что больше всего дронов — 97 — было выпущено по Шебекинскому муниципальному округу.

