В США допустили массовые увольнения из-за шатдауна

Politico: В США начнутся массовые увольнения из-за шатдауна через день или два

Вашингтонская администрация планирует в ближайшие дни начать массовые увольнения и сокращения сотрудников федеральных ведомств США из-за шатдауна. Об этом написала газета Politico.

По данным издания, о массовых увольнениях уведомил директор Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Расселл Воут. Он предупредил республиканцев в Палате представителей Конгресса.

Известно, что на закрытых консультациях с законодателями Воут подчеркнул, что массовые увольнения и сокращения сотрудников начнутся «через день или два».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс спрогнозировал продолжительность шатдауна в стране. По его словам, он не будет долгим.