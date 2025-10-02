Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:55, 2 октября 2025Мир

В США допустили массовые увольнения из-за шатдауна

Politico: В США начнутся массовые увольнения из-за шатдауна через день или два
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Вашингтонская администрация планирует в ближайшие дни начать массовые увольнения и сокращения сотрудников федеральных ведомств США из-за шатдауна. Об этом написала газета Politico.

По данным издания, о массовых увольнениях уведомил директор Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Расселл Воут. Он предупредил республиканцев в Палате представителей Конгресса.

Известно, что на закрытых консультациях с законодателями Воут подчеркнул, что массовые увольнения и сокращения сотрудников начнутся «через день или два».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс спрогнозировал продолжительность шатдауна в стране. По его словам, он не будет долгим.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах США предоставить Киеву разведданные для ударов вглубь России

    Назван простой способ поддерживать здоровье сосудов без лекарств

    В России рассказали об изменении тактики ракетных ударов по Украине

    В российском регионе ввели план «Ковер»

    Российский регион подвергся атаке беспилотников ВСУ

    Женщина-викарий снялась обнаженной на пляже

    Знаменитая актриса и ее муж напали на 22-летнюю служанку и попытались снять ее голой

    В Госдуме отреагировали на помощь Украине за счет активов России

    Вызванная солнечным ударом диарея поставила крест на отношениях двух влюбленных

    Президент Румынии стал мемом из-за похожего на Байдена поведения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости