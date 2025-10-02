Мир
Вице-президент США спрогнозировал продолжительность шатдауна в стране

Вэнс считает, что шатдаун в США не будет продолжительным
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Vincent Alban / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что шатдаун в стране будет непродолжительным. По его словам, умеренные демократы уже сдают позиции. Слова политика приводят «Известия».

«Я, честно говоря, не думаю, что это будет долгий шатдаун. Это всего лишь догадка вице-президента США, потому что, как мне кажется, мы уже видим признаки того, что умеренные демократы начинают сдавать позиции», — заявил Вэнс.

Он подчеркнул, что некоторые представители Демократической партии осознают нелогичность происходящих событий. Политик также отметил, что правительство приложит все усилия для того, чтобы граждане продолжили получать необходимые услуги в условиях шатдауна.

Ранее Вэнс обвинил демократов в шатдауне правительства.

