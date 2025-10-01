Власти США обвинили в шатдауне демократов

Fox News: Вице-президент США Вэнс обвинил демократов в шатдауне правительства

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Демократическую партию в шатдауне правительства (shutdown, в переводе с английского — остановка, отключение, закрытие — прим. «Ленты.ру»). С таким заявлением чиновник выступил в эфире телеканала Fox News.

«Левое крыло демократов в сенате закрыло правительство, потому что мы отказались дать им сотни миллиардов долларов на медицинские льготы для нелегальных мигрантов», — объяснил он.

Ранее главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Батюк заявил, что шатдаун федерального правительства США отвлечет американского лидера Дональда Трампа от мирного урегулирования конфликта на Украине.