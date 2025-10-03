Блогерша описала диалог с жителем Японии фразой «с интересом расспрашивал про Россию»

Российская тревел-блогерша Анна Гекдемир побывала в Японии и четыре дня пожила в доме у местной семьи в Осаке. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Вечный город на Босфоре» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что хозяева жилья, Хиротоши-сан и его жена, любят принимать у себя гостей из других стран, так как они сами много путешествуют и очень ценят помощь туристам со стороны гостеприимных местных жителей. Им хочется ответить тем же людям, приезжающим в Японию.

«В разговорах с Хиротоши-сан я увидела еще одну причину — любопытство. Он с особым интересом расспрашивал у нас про Россию, культурные и языковые особенности», — такими фразами описала свой опыт путешественница.

Она добавила, что японец однажды побывал в Санкт-Петербурге и был от него в полном восторге. Теперь он мечтает посетить и другие российские города.

Россиянка также удивилась, что Хиротоши-сан потратил на своих гостей больше денег, чем получил за проживание. Каждое утро он готовил им чай и кофе и накрывал стол для завтрака, хотя его об этом не просили.

«В Японии очень дорогие свежие фрукты и ягоды, но это не мешало хозяину, узнавшему, что я люблю клубнику, подавать ее каждый день к моему утреннему кофе», — поразилась автор.

Кроме того, в последний день японец позвал гостей на прощальный ужин в свой любимый местный ресторан и накормил окономияки — локальным блюдом с мясом и морепродуктами. После этого мужчина оплатил счет.

Ранее другая россиянка побывала в Японии и описала некоторые особенности жизни в этой азиатской стране фразой «трудно поверить». По ее словам, там нет мусорных урн, однако улицы очень чистые.

