Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:45, 17 сентября 2025Путешествия

Россиянка описала некоторые особенности жизни в Японии фразой «трудно поверить»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jane Rix / Shutterstock / Fotodom

Россиянка побывала в Японии и описала некоторые особенности жизни в этой азиатской стране фразой «трудно поверить». Об этом она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

К примеру, в Японии нет мусорных урн, однако улицы очень чистые. Более того, местные жители всегда разуваются перед тем, как войти в дом, а иногда даже в некоторых кафе просят снять обувь перед входом. «Весь мусор туристы носят с собой в сумке или в пакете, а затем сдают его в отеле или в некоторых магазинах. Японцы сортируют его и относятся трепетно к данному вопросу, поэтому сделали такие правила в своей стране», — объяснила россиянка.

Также она заметила, что японцы никогда не едят на ходу — это считается неприличным поведением. Кроме того, ее удивило наличие комфортных бесплатных туалетов.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Италии и раскрыла отличие местных женщин от соотечественниц. Она констатировала, что их легко отличить по запаху духов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о прекращении огня

    Россияне стали гораздо чаще искать сведения о ключевой ставке

    Женщинам объяснили плюсы оргазма для здоровья

    Демонстранты назвали главную цель протестов в Сербии

    ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ новейшим беспилотником

    Террористов доставили в Москву

    Венесуэла обвинила США в желании развязать войну

    В российском городе произошел второй за три дня взрыв в многоквартирном доме

    Хозяйка борделя раскрыла самые популярные запросы клиентов

    У бывшей судьи Елены Кондрат конфисковали торговый центр, квартиры и другое имущество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости