Губернатор сообщил о приостановке работы завода после атаки БПЛА

Завод «Азот» в Пермском крае приостановил работу после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин в Telegram.
Предприятие находится в населенном пункте Березники.
Губернатор подчеркнул, что остановка технологического цикла была кратковременной. Он подчеркнул, что угроз экологической ситуации нет.
В результате атаки украинских дронов в Березниках был поврежден малоквартирный жилой дом. Дмитрий Махонин указал, что жертв нет, проживавшим в доме семьям уже выделили жилье из маневренного фонда.