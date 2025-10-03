Россия
Губернатор сообщил о приостановке работы завода после атаки БПЛА

Махонин сообщил об остановке работы на заводе «Азот» в Прикамье после атаки БПЛА
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Завод «Азот» в Пермском крае приостановил работу после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин в Telegram.

Предприятие находится в населенном пункте Березники.

Губернатор подчеркнул, что остановка технологического цикла была кратковременной. Он подчеркнул, что угроз экологической ситуации нет.

В результате атаки украинских дронов в Березниках был поврежден малоквартирный жилой дом. Дмитрий Махонин указал, что жертв нет, проживавшим в доме семьям уже выделили жилье из маневренного фонда.

